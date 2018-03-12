Efsane tatil

Yılın büyük kısmını Tayland'dageçiren Semiramis Pekkanile Hintli hayat arkadaşıGulu Lalvani, geçtiğimiz haftalardaİngiltere'ye gitti. Bir süre Lalvani'ninaşk yaşadığı konuşulan PrensesDiana'yı da ağırladığı Londra'dakievlerinde kalan sosyetik çift, öncekigün ise kısa bir kaçamak için soluğu'efsane' bir otelde aldı. SemiramisPekkan ile Gulu Lalvani, konaklamakiçin aralarında Ian Fleming, ElizabethTaylor ve Winston Churchillgibi efsane isimlerin konakladığı'Beaverbrook House' isimli otelinçok özel bir süitini seçti. Geceliğiyaklaşık 5 bin lira olan süiti bukadar özel kılan ise bu odanın sık sıkHollywood'un efsane ismi ElizabethTaylor tarafından kullanılıyor olması.23 Mart 2011'de hayatını kaybedenefsane aktrisin izlerini taşıyan odadakonaklamak içinse sadece paranızolması yetmiyor. İngiltere'nin enzenginleri tarafından tercih edilen busüitte kalmak istiyorsanız, araya hatırlıkişileri koyarak aylar öncesindenrezervasyon yaptırmanız şart...
TAYLOR'INÖZEL ODASI Pekkan ile milyoner aşkının şimdilerde konakladığı oda, 'Elizabet Taylor Suit' olarak anılıyor. Bunun nedeni ise efsane yıldızın, İngiltere'de olduğu zaman sürekli bu hatıralarıyla dolu odada konaklaması... pekkan'ınmaziyeyolculuğuSon
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