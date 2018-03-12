;
Yol Durumu
  1. Sabrın sonu selamet
  2. Stüdyoya girdi

Efsane tatil

ile , aylar öncesinden rezervasyon yaptırılan ve efsane isimlerin konakladığı İngiltere’deki çok özel bir süitte kalıyor...

Efsane tatil
Yılın büyük kısmını Tayland'da geçiren Semiramis Pekkan ile Hintli hayat arkadaşı Gulu Lalvani, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'ye gitti. Bir süre Lalvani'nin aşk yaşadığı konuşulan Prenses Diana'yı da ağırladığı Londra'daki evlerinde kalan sosyetik çift, önceki gün ise kısa bir kaçamak için soluğu 'efsane' bir otelde aldı. Semiramis Pekkan ile , konaklamak için aralarında Ian Fleming, Elizabeth Taylor ve Winston Churchill gibi efsane isimlerin konakladığı 'Beaverbrook House' isimli otelin çok özel bir süitini seçti. Geceliği yaklaşık 5 bin lira olan süiti bu kadar özel kılan ise bu odanın sık sık Hollywood'un efsane ismi Elizabeth Taylor tarafından kullanılıyor olması. 23 Mart 2011'de hayatını kaybeden efsane aktrisin izlerini taşıyan odada konaklamak içinse sadece paranız olması yetmiyor. İngiltere'nin en zenginleri tarafından tercih edilen bu süitte kalmak istiyorsanız, araya hatırlı kişileri koyarak aylar öncesinden rezervasyon yaptırmanız şart...


TAYLOR'IN ÖZEL ODASI
Pekkan ile milyoner aşkının şimdilerde konakladığı oda, 'Elizabet Taylor Suit' olarak anılıyor. Bunun nedeni ise efsane yıldızın, İngiltere'de olduğu zaman sürekli bu hatıralarıyla dolu odada konaklaması... pekkan'ın maziye yolculuğu Son







Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar