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Hande Ataizi'nden yıllar sonra gelen Ruhsar itirafı! Kendisinin yerine düşünülen ismi ilk kez açıkladı

1998-2001 yılları arasında ekrana gelen Ruhsar dizisinde Cem Davran ile başrolünü üstlenen Hande Ataizi, konuk olduğu bir programda samimi itiraflarda bulundu. Ataizi, Ruhsar dizisinde kendisinin yerine düşünülen sanatçıyı ilk kez açıkladı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:50
Hande Ataizi’nden yıllar sonra gelen Ruhsar itirafı! Kendisinin yerine düşünülen ismi ilk kez açıkladı

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Hande Ataizi, 1998-2001 yılları arasında ekrana gelen Ruhsar adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü oyuncu, yıllar sonra 108 bölüm boyunca oynadığı Ruhsar karakteriyle ilgili itirafta bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Fenomen adlı programa konuk olan Ataizi, Ruhsar dizisinde kendisinin yerine düşünülen sanatçıyı ilk kez açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ataizi, kendisinden önce Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü belirterek herkesi şaşkına çevirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, "Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama ne kadar onunla devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir sonra.' diyerek öyle bir manipüle etmişliğim var" ifadelerini kullandı.

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