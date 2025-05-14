Hande Ataizi’nden yıllar sonra gelen Ruhsar itirafı! Kendisinin yerine düşünülen ismi ilk kez açıkladı

Hande Ataizi, 1998-2001 yılları arasında ekrana gelen Ruhsar adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü oyuncu, yıllar sonra 108 bölüm boyunca oynadığı Ruhsar karakteriyle ilgili itirafta bulundu.
Hande Ataizi, 1998-2001 yılları arasında ekrana gelen Ruhsar adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü oyuncu, yıllar sonra 108 bölüm boyunca oynadığı Ruhsar karakteriyle ilgili itirafta bulundu.
Fenomen adlı programa konuk olan Ataizi, Ruhsar dizisinde kendisinin yerine düşünülen sanatçıyı ilk kez açıkladı.
Ataizi, kendisinden önce Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü belirterek herkesi şaşkına çevirdi.
Ünlü oyuncu, "Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama ne kadar onunla devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir sonra.' diyerek öyle bir manipüle etmişliğim var" ifadelerini kullandı.