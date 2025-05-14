Yasemin Sakallıoğlu’nun zayıflama sırrı kahkahaya boğdu! Bakın nasıl kilo vermiş!

Sosyal medyadaki videolarıyla belli bir takipçi kitlesi kazanan ve başarısını sahnelere taşıyan Yasemin Sakallıoğlu, 100. kez gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Gösteri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü isim, samimi açıklamalarda bulundu.

Muhabirlerle ayaküstü açıklamalarda bulunan ünlü komedyen, kilo verdiğini söyleyerek zayıflama sırrını esprili bir dille açıkladı. Yasemin Sakallıoğlu'ndan 100. gösteriye özel sürpriz

Sakallıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 2,5 kilo verdim, gururluyum. Zor bir şey, boğazımı tuttum. Dedikodu ve gıybeti bıraktım, o yüzden zayıfladım.

Dedikodu çok yediriyor arkadaşlar. Sosyal çevresi olan herkes kilo alır. Yalnızlaşınca zayıflıyorsunuz. Kalabalıkta yiyorsunuz. İnsan, insan yediriyor"