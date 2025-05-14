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Yasemin Sakallıoğlu’nun zayıflama sırrı kahkahaya boğdu! Bakın nasıl kilo vermiş!

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan ve başarısını sahnelere taşıyan Yasemin Sakallıoğlu, 100. gösterisi öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gösteri için 12 kilo ağırlığında incilerle özel tasarlanmış bir kıyafet tercih eden Sakallıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Kilo verdiğini belirten ünlü isim, zayıflama sırrını esprili bir dile açıkladı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:37 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:55
Yasemin Sakallıoğlu’nun zayıflama sırrı kahkahaya boğdu! Bakın nasıl kilo vermiş!

Sosyal medyadaki videolarıyla belli bir takipçi kitlesi kazanan ve başarısını sahnelere taşıyan Yasemin Sakallıoğlu, 100. kez gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Gösteri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü isim, samimi açıklamalarda bulundu.

Yasemin Sakallıoğlu’nun zayıflama sırrı kahkahaya boğdu! Bakın nasıl kilo vermiş!

Muhabirlerle ayaküstü açıklamalarda bulunan ünlü komedyen, kilo verdiğini söyleyerek zayıflama sırrını esprili bir dille açıkladı.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan 100. gösteriye özel sürpriz

Yasemin Sakallıoğlu’nun zayıflama sırrı kahkahaya boğdu! Bakın nasıl kilo vermiş!

Sakallıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 2,5 kilo verdim, gururluyum. Zor bir şey, boğazımı tuttum. Dedikodu ve gıybeti bıraktım, o yüzden zayıfladım.

Yasemin Sakallıoğlu’nun zayıflama sırrı kahkahaya boğdu! Bakın nasıl kilo vermiş!

Dedikodu çok yediriyor arkadaşlar. Sosyal çevresi olan herkes kilo alır. Yalnızlaşınca zayıflıyorsunuz. Kalabalıkta yiyorsunuz. İnsan, insan yediriyor"

Yasemin Sakallıoğlu’nun zayıflama sırrı kahkahaya boğdu! Bakın nasıl kilo vermiş!

12 KİLOLUK KOSTÜM

Yasemin Sakallıoğlu'nun inci taneleriyle süslenmiş 12 kiloluk kostümü de dikkatlerden kaçmadı.

Yasemin Sakallıoğlu’nun zayıflama sırrı kahkahaya boğdu! Bakın nasıl kilo vermiş!

Kostümünü taşımakta zorlandığını dile getiren Sakallıoğlu, esprili bir dille "Boyun fıtığı oldum" ifadelerini kullandı.