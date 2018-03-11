Dünyaca ünlü Rus tenisçi, yeni sevgilisi multimilyoner 38 yaşındaki Alexander Gilkes sayesinde Kraliyet düğünü listesine girdi. Gilkes, Eton College'da Prens William ile birlikte okudu. Kate ve William'ın nikahında da özel davetliydi. Aynı zamanda Sarah Ferguson'un kızı Prenses Eugenie'nin de patronluğunu yaptı. Sharapova, Alexander Gilkes sayesinde Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikahında baş köşede olma hakkı kazandı. Bu davet nedeniyle büyük heyecan yaşayan Sharapova'nın kıyafet konusundaki tercihi ise Türk modacı Erdem Moralıoğlu oldu. İngiliz Kraliyet ailesininen gözde üyelerinden Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ı giydiren Erdem Moralıoğlu'nun Sharapova için çok özel bir elbise hazırlayacağı belirtildi. Sharapova ile çok mutlu olduğunu belirten Alexander Gilkes'in yakın arkadaşları arasında Madonna, Elton John, Rana Del Rey de bulunuyor.

Gilkes'in en bilindik işi online açık artırma sitesi olan Paddle8'in kurucusu olması.

Ünlülerin modacısı



'Erdem' markasıyla önce İngiltere'yi sarsan 'yeni nesil' modacımız Erdem Moralıoğlu, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor! Bugüne kadar 20'ye yakın ödül kazanan Erdem Moralıoğlu başta Kate Middleton olmak üzere İngiltere eski Başbakanı Gordon Brown'ın eşi Sarah Brown, David Cameron'un eşi Samantha Cameron ile efsane top model Claudia Schiffer'la da çalışıyor.