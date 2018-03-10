Büyük yatırım
Türk eşi Deniz Akalın sayesinde ülkemizi yakından tanıyan Juventus Başkanı Andrea Agnelli, gözünü Büyükada’daki tarihi bir köşke dikti. 7 buçuk milyon dolarlık köşkle ilgili bilgiler alan İtalyan işadamı, karar verme aşamasında
Şimdi ise Juventus Başkanı'nın gözünü Büyükada'daki 7 buçuk milyon dolarlık tarihi bir köşke diktiği söyleniyor. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Büyükada'ya giden Akalın'ın ailesi, köşkle ilgili bilgiler aldı.
Juventus Başkanı'nın yakın markajına aldığı konuşulan köşk, 19. yüzyıldan kalma. Köşkün ilk sahipleri Katolik Rum Peynir Tüccarı Menelaos Danioli ile Rus uyruklu eşiymiş. Romantik bir aşk hikayesine ev sahipliği yapan köşk, 1912'de İtalyan uyruklu Rombakis Ailesi'ne geçmiş...
Şimdiki sahibinin ismi gizli tutulan 7 odalı köşkün havuzu ve meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçesi var.
Etiketler: Deniz Akalın , Andrea Agnelli , Juventus , Büyükada , İstanbul
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.