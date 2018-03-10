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Büyük yatırım

Türk eşi sayesinde ülkemizi yakından tanıyan Başkanı , gözünü ’daki tarihi bir köşke dikti. 7 buçuk milyon dolarlık köşkle ilgili bilgiler alan İtalyan işadamı, karar verme aşamasında

Büyük yatırım
İstanbul'un incisi Adalar'a çok uzaklardan bir talip çıktı... Türk güzel Deniz Akalın'la yaşadığı aşk sayesinde ülkemizi yakından tanıyan Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli, geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da tatil yapmıştı. Bununla kalmayan İtalyan işadamı, Bodrum'da bir ev almak istediğini açıklamıştı. Deniz Akalın'dan bir kız bebek sahibi olan , bu ilişkiyle ailesi tarafından ne kadar tepki çekse de Türk aşkının arkasında durdu.


Şimdi ise Juventus Başkanı'nın gözünü Büyükada'daki 7 buçuk milyon dolarlık tarihi bir köşke diktiği söyleniyor. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde 'ya giden Akalın'ın ailesi, köşkle ilgili bilgiler aldı.


Başkanı'nın yakın markajına aldığı konuşulan köşk, 19. yüzyıldan kalma. Köşkün ilk sahipleri Katolik Rum Peynir Tüccarı Menelaos Danioli ile Rus uyruklu eşiymiş. Romantik bir aşk hikayesine ev sahipliği yapan köşk, 1912'de İtalyan uyruklu Rombakis Ailesi'ne geçmiş...


Şimdiki sahibinin ismi gizli tutulan 7 odalı köşkün havuzu ve meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçesi var.
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