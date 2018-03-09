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Ne ayak!

Ne ayak!
Geçtiğimiz gün düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Salma Hayek, yine olay yarattı. 51 yaşındaki güzel yıldız, Fransız milyoner eşi François-Henri Pinault'un törende ayağına masaj yaparken çekilen fotoğrafını instagram'da paylaştı.


Hayek'in "Oscar'daki en favori anım" diyerek paylaştığı bu kare sosyal medyada "Herkese böyle gönlü de zengin bir koca lazım" dedirtti.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

kim bunlar yahu tanıyan varmıdır türkiyede

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.03.2018 07:48
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