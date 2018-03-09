; 22 / 10 17 / 6 14 / 2 6 / -5 15 / 6 16 / 6 14 / 4 21 / 15 2 / -7 11 / 3 22 / 9 18 / 6 14 / 5 17 / 4 7 / -4 15 / 6 13 / -1 7 / -4 14 / 3 16 / 6 17 / 7 15 / 7 15 / 3 14 / 2 20 / 9 16 / 4 18 / 8 18 / 2 14 / 2 11 / -2 4 / -7 15 / 5 17 / 6 12 / 6 9 / -1 10 / 1 20 / 10 13 / 3 15 / 5 13 / 8 20 / 12 19 / 8 16 / 7 15 / 6 5 / -9 13 / 2 14 / 2 15 / 4 17 / 3 13 / 4 18 / 7 16 / 8 15 / 5 15 / 4 14 / 3 20 / 10 15 / 7 20 / 13 18 / 7 11 / 2 12 / 1 12 / 2 12 / 6 20 / 10 12 / 6 16 / 6 13 / 7 15 / 5 12 / 6 12 / 0 19 / 7 12 / 3 13 / 6 14 / 4 11 / 7 14 / 1 15 / 4 8 / 0 16 / 7 10 / 0 11 / 5 Geçtiğimiz gün düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Salma Hayek, yine olay yarattı. 51 yaşındaki güzel yıldız, Fransız milyoner eşi François-Henri Pinault'un törende ayağına masaj yaparken çekilen fotoğrafını instagram'da paylaştı.
Hayek'in "Oscar'daki en favori anım" diyerek paylaştığı bu kare sosyal medyada "Herkese böyle gönlü de zengin bir koca lazım" dedirtti.
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kim bunlar yahu tanıyan varmıdır türkiyede
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