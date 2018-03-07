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Kalpli şov sürüyor

Kalpli şov sürüyor
Şarkıcı İdo Tatlıses ile manken sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyadaki aşk şovu sürüyor. Geçtiğimiz yazdan bu yana birlikte olan ikili, önceki gün paylaştıkları fotoğraflarla birbirlerine ilan-ı aşk etti. Sevgilisiyle fotoğrafının altına kalpler koyan 'ya aşkı da aynı şekilde karşılık verdi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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