;
Yol Durumu
  1. Üşümek ne bilmiyor!
  2. Yüzleşm'Ece'!

Barış’a Alman sevgili

Çiçeği burnunda aşıklar, ormandaki gezintiden sonra evde Oscar’ı izledi.

Barış’a Alman sevgili
Adı Aralık 2017'de İrem Derici'yle anılan Barış Murat Yağcı, aşkı yurt dışında buldu. 27 yaşındaki yakışıklı model, gönlünü Alman manken Brenda Patea'ya kaptırdı. Önceki gün aşkının yanına Almanya'ya giden Yağcı, Patea ile çektiği selfie'yi İngilizce 'Seni seviyorum' notuyla paylaştı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar