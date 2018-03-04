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Pinokyo Hande!

Pinokyo Hande!
Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey'le boşanacağı konuşulan Hande Ataizi, bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak oyuncunun eşine boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Ataizi, dilekçede "Farklı kültürlerde yetiştiğimiz için evliliğimiz çekilmez hale geldi" dedi.

Geçtiğimiz ay çıkan ayrılık iddiasını "Bodrum'daki evin tapusunu boşanırsam ne olacak diye avukatıma sorduğum için ayrılık dedikoduları çıktı" diye inkar etmişti.
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