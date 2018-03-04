Pinokyo Hande!

Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey'le boşanacağı konuşulan Hande Ataizi, bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak oyuncunun eşine boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Ataizi, dilekçede "Farklı kültürlerdeyetiştiğimiz için evliliğimizçekilmez halegeldi" dedi.
Geçtiğimiz ay çıkan ayrılık iddiasını "Bodrum'daki evintapusunu boşanırsamne olacakdiye avukatımasorduğum içinayrılık dedikodularıçıktı" diye inkar etmişti.
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