Türkiye saatiyle bu gece gerçekleşecek 90. Oscar Ödülleri Töreni'nde dünyaca ünlü yıldızlara Adana Kebabı servis edilecek. Yıllardır Oscar mönüsünü hazırlayan Wolfgang Puck, listeye ilk kez Türk lezzetlerini ekledi.
Şef Cihan Kıpçak ve Yiğit Mirzaoğlu'nu İstanbul'dan Los Angeles'a getirten dünyaca ünlü şef, önceki gün elleriyle Adana Kebabı yaparken çekilen videoyu instagram'da paylaşarak göğsümüzü kabarttı.
Oscar kebabı!
Oscar Töreni’nin aşçısı Puck, Adanalı olan yakın dostu Demet Sabancı Çetindoğan’ın önerisiyle listeye Adana Kebabı ekledi
Türkiye saatiyle bu gece gerçekleşecek 90. Oscar Ödülleri Töreni'nde dünyaca ünlü yıldızlara Adana Kebabı servis edilecek. Yıllardır Oscar mönüsünü hazırlayan Wolfgang Puck, listeye ilk kez Türk lezzetlerini ekledi.
Etiketler: Demet Sabancı Çetindoğan , Wolfgang Puck , Adana Kebap , Los Angeles
- 04 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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