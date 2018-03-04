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Oscar kebabı!

Oscar Töreni’nin aşçısı Puck, Adanalı olan yakın dostu ’ın önerisiyle listeye Adana Kebabı ekledi

Oscar kebabı!

Türkiye saatiyle bu gece gerçekleşecek 90. Oscar Ödülleri Töreni'nde dünyaca ünlü yıldızlara Adana Kebabı servis edilecek. Yıllardır Oscar mönüsünü hazırlayan Wolfgang Puck, listeye ilk kez Türk lezzetlerini ekledi.

Şef Cihan Kıpçak ve Yiğit Mirzaoğlu'nu İstanbul'dan 'a getirten dünyaca ünlü şef, önceki gün elleriyle Adana Kebabı yaparken çekilen videoyu instagram'da paylaşarak göğsümüzü kabarttı.

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