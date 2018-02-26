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8 günde 7 kilo verdi

8 günde 7 kilo verdi
Geçtiğimiz hafta tüp mide ameliyatı olan Deniz Seki, operasyon sonrası ilk konserini önceki akşam Grand Pasha Girne'de verdi. 8 günde 7 kilo veren Seki, mest etti. Şarkıcı, ameliyat olmak için kilo aldığı iddiaları içinse "Metabolik sendrom nedeniyle bıçak altına yattım" diye konuştu.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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