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Yeni hayata başladı

Mide küçültme ameliyatı olan , ‘Midemle birlikte hazmedemediğim her şeyden kurtuldum’ dedi

Yeni hayata başladı
Haziran 2017'de özgürlüğüne kavuşan Deniz Seki, son günlerde 90 kiloya kadar çıktı. Seki'nin geçtiğimiz günlerde ise Ulus'taki özel bir hastanede gizlice bıçak altına yattı. Ünlü şarkıcı, mide küçültme ameliyatının ortaya çıkmasının ardından da şu açıklamayı yaptı:
"Metabolik sendromum dolayısı ile mide küçültme ameliyatı oldum. O mideyle bu zamana kadar hazmedemediğim her şeyden kurtuldum çok şükür. Duygusal yeme isteğimden, geçmişin yüklerinden, her şeyden... Yeni hayatımın bugün 7. günü."
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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