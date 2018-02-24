Yeni hayata başladı

Haziran 2017'deözgürlüğüne kavuşan DenizSeki, son günlerde 90kiloya kadar çıktı. Seki'ningeçtiğimiz günlerde iseUlus'taki özel bir hastanedegizlice bıçak altınayattı. Ünlü şarkıcı, mideküçültme ameliyatınınortaya çıkmasının ardındanda şu açıklamayı yaptı: "Metaboliksendromum dolayısı ile mideküçültme ameliyatı oldum.O mideyle bu zamanakadar hazmedemediğimher şeyden kurtuldumçok şükür. Duygusal yemeisteğimden, geçmişinyüklerinden, herşeyden... Yeni hayatımınbugün 7. günü."
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