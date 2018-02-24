Güzel tablo

Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden merhum AhmetErtegün'ün eşi Mica Hanım'ınNew York'taki malikanesinden Türkiye çıktı... Eşinin 2006'daki vefatının ardından kendisini mimarlığa adayan Mica Ertegün, birçok Hollywood yıldızının yanı sıra NewYork'taki süper lüks evini de özenle dekore etti. Evin birçok yerinde Türkiye'den getirdiği ürünleri kullanan Mica Hanım, bir odayı ise tamamen Osmanlı motifleriyle süsledi. Bununla da kalmayan Mica Ertegün, duvara 3. Selim'in tablosunu astı.
FİLM GİBİ HAYAT HİKAYESİ Mica Hanım'ın Osmanlı'ya hayranlığı birçok dekorasyon dergisine de konu oldu. Bu arada Ahmet Ertegün'le 1961'de evlenen Mica Ertegün'ün hayatı ise şöyle: Romanya doğumlu Mica Hanım, 16 yaşındayken bir aristokratla evlendi. 1948'de ülkeyi terk etti. Beş kuruşsuz İsviçre'ye, sonra Paris'e gidip modellik yaptı. Kısa süre sonra Kanada'ya gidip çiftçilik yaptı. 1959'da babasını ölmeden önce hapisten çıkarmak için yine eşiyle NewYork'a gitti. Büyükelçiyle konuşmak için bir davete katılan Mica Hanım, burada Ahmet Ertegün'le tanışınca hayatı kökten değişti...
AHMET ERTEGÜN KİMDİR? 1923 doğumlu Ahmet Ertegün, tüm dünyanın tanıdığı bir prodüktördü. 1947'de kurduğu Atlantic Records sayesinde Ray Charles, Rolling Stones, Led Zeppelin ve Eric Clapton gibi dünyaca ünlü sanatçıları müzik dünyasına kazandırdı. Dünyaca ünlü müzik adamı, 2006'da hayatını kaybetti.
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