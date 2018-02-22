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Kraliçe’nin gülen yüzü

tarihinde bir ilk! , önceki gün ’ndaki bir defileyi keyifle izledi

Kraliçe’nin gülen yüzü
İngiltere Kraliçesi, önceki gün ezber bozdu. 91 yaşındaki II. Elizabeth, tarihinde bir ilke imza atarak Londra Moda Haftası kapsamında sergilenen Richard Quinn defilesini izledi. Modanın kraliçesi Anna Wintour ile yan yana oturan Kraliçe Elizabeth, daha sonra Richard Quinn'e ödül verdi.



Her zaman asık suratlı ve aksi halleriyle görmeye alışık olduğumuz Kraliçe, defile boyunca güler yüzüyle dikkat çekti. Bu arada Kraliyet kuralları gereği , defilenin yapıldığı salona girdiği an herkes ayağa kalktı; o oturana kadar da kimse yerine oturmadı.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

sarayının altında milyonlarca mzlumun cesetleri yatıyor o keyf yapıyor yaşasın cehennem

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cevapla 22.02.2018 12:49
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