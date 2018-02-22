Kraliçe’nin gülen yüzü

İngiltere Kraliçesi,önceki gün ezber bozdu.91 yaşındaki II. Elizabeth,Kraliyet Ailesi tarihinde birilke imza atarak LondraModa Haftası kapsamındasergilenen Richard Quinndefilesini izledi. Modanınkraliçesi Anna Wintourile yan yana oturan KraliçeElizabeth, daha sonraRichard Quinn'e ödül verdi.
Her zaman asık suratlıve aksi halleriyle görmeyealışık olduğumuz Kraliçe,defile boyunca güleryüzüyle dikkat çekti. Buarada Kraliyet kurallarıgereği Kraliçe Elizabeth,defilenin yapıldığı salonagirdiği an herkes ayağakalktı; o oturana kadar dakimse yerine oturmadı.
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sarayının altında milyonlarca mzlumun cesetleri yatıyor o keyf yapıyor yaşasın cehennem
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