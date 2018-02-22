Aşka yeşil ışık
Mustafa Sandal’la boşanma kararı alan Emina Sandal, kahvesindeki ‘kalp’ şeklini paylaşıp ‘Yeni aşk’ sinyali verdi
Musti ile önümüzdeki günlerde boşanması beklenen Emina Sandal, kahvesindeki 'kalp' şeklini "Bu gerçek mi?" notuyla paylaştı. Bu arada Türk Medeni Kanunu'na göre boşanacak olan ikili, evlendikten sonra elde ettikleri malları yarı yarıya paylaşacak. Çiftin şimdi oturdukları evinde Emina Sandal yaşamaya devam edecek.
Musti, Beykoz'daki evi Emina Sandal'a bırakacak. Çiftin 2 oğlunun velayeti de annede kalacak.
Etiketler: Mustafa Sandal , emina sandal
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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neden anneye bırakıyor çocuklarına versin
Üçünçü kişiler olmadan evlilikler bitmezzz. Kimse kimseyi kandırmasın.
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