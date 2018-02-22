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Aşka yeşil ışık

’la boşanma kararı alan , kahvesindeki ‘kalp’ şeklini paylaşıp ‘Yeni aşk’ sinyali verdi

Aşka yeşil ışık
Ünlü popçu Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmeye hazırlanan , önceki günkü paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Sırp basını tarafından eski sevgilisi Marko Miskovic'e geri döndüğü iddia edilen Sandal, daha boşanmadan aşka yeşil ışık yaktı.


Musti ile önümüzdeki günlerde boşanması beklenen Emina Sandal, kahvesindeki 'kalp' şeklini "Bu gerçek mi?" notuyla paylaştı. Bu arada Türk Medeni Kanunu'na göre boşanacak olan ikili, evlendikten sonra elde ettikleri malları yarı yarıya paylaşacak. Çiftin şimdi oturdukları evinde Emina Sandal yaşamaya devam edecek.


Musti, Beykoz'daki evi Emina Sandal'a bırakacak. Çiftin 2 oğlunun velayeti de annede kalacak.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

neden anneye bırakıyor çocuklarına versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:18
ayla ayla

Üçünçü kişiler olmadan evlilikler bitmezzz. Kimse kimseyi kandırmasın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 05:24
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