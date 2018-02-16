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Çifte kumrular

Çifte kumrular
14 şubat'ı Cansu Tosun ile nişanlısı Erkan Kolçak Köstendil de es geçmedi.


Bu yaz evlenecek olan ikili, Sevgililer Günü için çıktıkları yemekte çifte kumrular gibi romantik anlar yaşadı.
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