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Bu yaz evlenecek olan ikili, Sevgililer Günü için çıktıkları yemekte çifte kumrular gibi romantik anlar yaşadı.
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