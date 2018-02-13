;
Yol Durumu
  1. Caner davasına sahip çıksın
  2. ABD’yi sallayacak

Kazazede Selen

Kazazede Selen
Uzun süredir kayıplara karışan Selen Soyder, önceki gün eşi Oren Fransez ile Vadistanbul AVM'de ortaya çıktı. "Evde ayağıma boru düştü, ayak parmaklarıma dikiş atıldı" diyen oyuncunun topallayarak yürüdüğü gözlendi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar