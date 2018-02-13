Heyecan dorukta

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Dizinin oyuncuları Burcu Biricik, Musa Uzunlar ve Buğra Gülsoy instagram'da arka arkaya afişin bir parçasını paylaşıp izleyicinin heyecanını katladı.
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