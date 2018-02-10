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Sportif Gülben

Sportif Gülben
Seren Serengil'le yaşadığı polemik nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Gülben Ergen, önceki gün kendisini bakıma aldı. Bebek'teki bir güzellik merkezine giden Ergen, kaşlarına bakım yaptırdı. Ünlü şarkıcının, spor hali ve makyajsız görüntüsü de dikkat çekti.

Aydın HAMZA
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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