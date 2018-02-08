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Süt babası

Süt babası
Sahneden kazandığını hayvancılığa yatıran Murat Kurşun, Balıkesir'deki çiftliğiyle yakından ilgileniyor. 300 koyun ve ineği olan Kurşun, annesini emmeyen kuzuyu biberonla beslemek için haftanın 2 günü çiftliğe gidiyor. Kurşun, yalnızca kendi elinden beslenen kuzuya önceki gün de türküler eşliğinde süt içirdi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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