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Şanslı kadın

Şanslı kadın
Yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle internette "Dünyanın en şanslı kadını kim?" konulu bir anket düzenlendi. Dünya çapından yaklaşık 800 bin kişinin katıldığı ankette, 2012'den beri Justin Timberlake ile evli olan Jessica Biel zirvede yer aldı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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