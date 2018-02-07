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Ayrılık yaramadı

Ayrılık yaramadı
Merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya ile yaşadığı aşk geçtiğimiz ay son bulan Levent Yüksel, önceki gün City's çıkışı objektiflere yansıdı. Muhabirlerin yanından hızla geçen 53 yaşındaki şarkıcı, "Hastayım, keyifsizim mazur görün" dedi. Yüksel, kendinden 31 yaş küçük sevgilisiyle biten aşkı sorulunca da tek kelime dahi etmedi...
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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