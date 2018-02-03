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Havası söndü

Havası söndü
Linet, önceki gün her kadının kabusu olan bir olay yaşadı. Şık tarzıyla Nişantaşı'nda havasını atan şarkıcının morali, çorabının kaçmasıyla bozuldu.


42 yaşındaki sanatçı, "Baba adayı bulamazsam, son çare sperm bankası" diyerek de şaşırttı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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