Havası söndü

; 18 / 6 12 / 6 14 / 2 -2 / -13 15 / 4 17 / 6 13 / 3 18 / 12 -4 / -17 11 / 3 17 / 10 16 / 7 19 / 4 13 / -1 6 / -7 16 / 7 11 / -1 4 / -6 13 / 1 13 / 4 22 / 11 17 / 12 12 / 0 14 / 0 16 / 7 13 / 0 18 / 4 17 / 12 11 / -3 8 / -1 -1 / -12 14 / 3 14 / 3 17 / 10 11 / -1 7 / -3 16 / 6 12 / -1 12 / 3 17 / 11 16 / 12 16 / 5 16 / 3 13 / 1 3 / -13 12 / 1 12 / -2 13 / 2 16 / 10 13 / 1 15 / 6 18 / 8 14 / 3 13 / 4 11 / 1 17 / 10 11 / 3 17 / 9 15 / 6 8 / -2 11 / 4 13 / 1 20 / 8 18 / 5 16 / 8 19 / 8 20 / 11 12 / 2 15 / 6 8 / -3 15 / 6 11 / 2 16 / 9 16 / 4 16 / 9 11 / 0 13 / 2 5 / -4 18 / 8 11 / 1 20 / 9 Linet, önceki gün her kadının kabusu olan bir olay yaşadı. Şık tarzıyla Nişantaşı'nda havasını atan şarkıcının morali, çorabının kaçmasıyla bozuldu.
42 yaşındaki sanatçı, "Baba adayı bulamazsam, son çare sperm bankası" diyerek de şaşırttı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.