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Ana-oğul eğlencede

Ana-oğul eğlencede
Güzel oyuncu Bade İşcil, önceki gün Azur'la Aqua Florya AVM'deydi. Oğlu için bol bol alışveriş yapan İşcil, daha sonra minik Azur'u İstanbul Akvaryum'a götürdü. Ünlü oyuncu gezi sonrası da "Azur için buraya gelmiştik; ama onun kadar ben de eğlendim. Özellikle penguenlere hayran kaldım" dedi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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