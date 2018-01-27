M'adam'ın dibi!

BİZE GELMESİN!
Erkeklerin, 'erkeklikten uzaklaşan' bu görüntüsü ise alay konusu oldu. Sosyal medyada "Henüz Türk erkeklerinin dar pantolon giymesine alışamadık. Umarız etek ve mini şort modası da ülkemize gelmez" yorumları yapıldı. Mine Kalpakçıoğlu ise efsane aktör Steve McQueen'in 1960'da çekilen bir fotoğrafıyla 2018'de Paris Moda Haftası'ndan çekilen bir kareyi kolaj yapıp "Eski günlere dönmek istiyorum" dedi.
MİNE KALPAKÇIOĞLU
Kalpakçıoğlu, Steve McQueen'in 1960'daki bu karesi ile 2018 Paris Fashion Week'ten çekilen fotoğrafı paylaşıp "Nereden nereye!" dedi. Siren Ertan da sosyetik arkadaşının fikrine "Al benden de o kadar" diye katıldı.
ŞEBNEM ÇAPA
Sosyetik modacı Çapa da, Mine Kalpakçıoğlu'nun yaptığı paylaşım karşısında "Yok artık" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
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