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M'adam'ın dibi!

2018 'teki erkek defilelerinde modeller podyuma mini etekler ve makyajla çıktı. Erkek modasının geldiği nokta alay konusu oldu. Bizim sosyetikler de ‘Nerede o eski erkekler!’ dedi

Madamın dibi!
Dünyaca ünlü modacılar, marjinalliğin sınırını aştı! Geçtiğimiz yıl Zara'nın erkekler için satışa sunduğu eteğin yankıları sürerken Paris Fashion Week'teki görüntüler "Erkekler, modanın kurbanları" dedirtti. Ünlü tasarımcı Thom Browne, defilesinde erkek mankenlerin saçlarını iki yandan ördürtüp onlara makyaj yaptırdı. Charles Jeffrey gibi birçok modacı da erkek kreasyonlarında eteklere ve mini şortlara sıkça yer verdi.


BİZE GELMESİN!
Erkeklerin, 'erkeklikten uzaklaşan' bu görüntüsü ise alay konusu oldu. Sosyal medyada "Henüz Türk erkeklerinin dar pantolon giymesine alışamadık. Umarız etek ve mini şort modası da ülkemize gelmez" yorumları yapıldı. Mine Kalpakçıoğlu ise efsane aktör Steve McQueen'in 1960'da çekilen bir fotoğrafıyla 2018'de Paris Moda Haftası'ndan çekilen bir kareyi kolaj yapıp "Eski günlere dönmek istiyorum" dedi.



MİNE KALPAKÇIOĞLU
Kalpakçıoğlu, Steve McQueen'in 1960'daki bu karesi ile 2018 'ten çekilen fotoğrafı paylaşıp "Nereden nereye!" dedi. da sosyetik arkadaşının fikrine "Al benden de o kadar" diye katıldı.


ŞEBNEM ÇAPA
Sosyetik modacı Çapa da, 'nun yaptığı paylaşım karşısında "Yok artık" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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