Hapis yatacak

Seren Serengil'in,hakkında tedbir kararı aldıranGülben Ergen aleyhinde yayınyapmayı sürdürdüğü nedeniyle 3gün süreyle zorlama hapsinekarar verildi. Mahkeme, kesinkararın infazı için CumhuriyetBaşsavcılığı'na yazı gönderdi.
Serengil, Ergen'in Tolga Duğles'i eşi Yasemin Hanım'dan ayırdığını iddia etmişti.
Bu gelişme üzerine Serengil,şöyle dedi: "Yaptığım hiçbirşeyden pişman olmadım. Tedbirkararına rağmen konuşmayadevam ettim. Ama YaseminDuğles için 3 günüm fedaolsun. Evlilikleri kurtulduğuiçin çok mutluyum."
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