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Hapis yatacak

’in aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için ’in 3 gün hapsine karar verildi. Serengil, ‘Pişman değilim’ diye konuştu!

Hapis yatacak
Seren Serengil'in, hakkında tedbir kararı aldıran Gülben Ergen aleyhinde yayın yapmayı sürdürdüğü nedeniyle 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verildi. Mahkeme, kesin kararın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.


Serengil, Ergen'in Tolga Duğles'i eşi Yasemin Hanım'dan ayırdığını iddia etmişti.

Bu gelişme üzerine Serengil, şöyle dedi: "Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Tedbir kararına rağmen konuşmaya devam ettim. Ama Yasemin Duğles için 3 günüm feda olsun. Evlilikleri kurtulduğu için çok mutluyum."
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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