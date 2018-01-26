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Dava kadını!

Nisan 2017’den beri birlikte olan ikilinin aşkı evliliğe doğru gidiyor. 2 yıl önce boşandığı Beşiktaşlı ’i dava yağmuruna tutan , kuralını bozmadı! Erkin’in soyadını kullanmasını yasal yollarla yasakladığı güzel sunucu, Caner’le hakkında çıkan tüm haberleri internetten sildirecek

Dava kadını!
Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin'le eski eşi Asena Atalay arasındaki sular durulmuyor. 6 yıllık evlilikleri 2016'da biten Atalay'la Erkin, 2 yıldır birbirlerine açtıkları davalarla manşetlerden düşmez oldu. Oğullarının masraflarını ödemediği gerekçesiyle Erkin'e icra takibi başlatan Atalay'ın ardından futbolcu da eski eşine karşı dava açtı. Boşanmaları onur savaşına dönen ikiliden Erkin'in, Atalay'ın evli oldukları dönemde 'üçüncü kişilerle' birlikte olduğunu iddia etmesiyle işler iyice kızıştı.


MALİYETİ 40 BİN TL !
Karşılıklı açılan hakaret davaları gündem olurken , geçtiğimiz günlerde Atalay'ın 'Erkin' soyadını kullanmaması için mahkemeye başvurdu. Oyuncu Şükran Ovalı'yla evli olan Caner Erkin'in soyadıyla anılmak istemediğini söyleyen Atalay, "Asıl ben onun soyadını kullanmak istemediğim için mahkemeye gittim" dedi. Bu arada ünlü sunucu, eski eşiyle adının geçtiği internetteki olumlu ve olumsuz tüm haberleri de sildirmek için düğmeye bastı. , bu hamlesi için de yaklaşık 40 bin TL ödeyecek...


Halil ÇİLİNGİR
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