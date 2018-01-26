Dava kadını!

Nisan 2017’den beri birlikte olan ikilinin aşkı evliliğe doğru gidiyor. 2 yıl önce boşandığı Beşiktaşlı Caner Erkin’i dava yağmuruna tutan Asena Atalay, kuralını bozmadı! Erkin’in soyadını kullanmasını yasal yollarla yasakladığı güzel sunucu, Caner’le hakkında çıkan tüm haberleri internetten sildirecek
Beşiktaş'ınyıldızı Caner Erkin'le eski eşi Asena Atalay arasındaki sular durulmuyor. 6 yıllıkevlilikleri 2016'da biten Atalay'la Erkin, 2 yıldır birbirlerine açtıkları davalarla manşetlerden düşmez oldu. Oğullarının masraflarını ödemediği gerekçesiyle Erkin'e icra takibi başlatan Atalay'ın ardından futbolcu da eski eşine karşı dava açtı. Boşanmalarıonur savaşına dönen ikiliden Erkin'in, Atalay'ın evli oldukları dönemde 'üçüncü kişilerle'birlikte olduğunu iddiaetmesiyle işler iyice kızıştı.
MALİYETİ 40 BİN TL !
Karşılıklı açılan hakaret davaları gündem olurken Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde Atalay'ın 'Erkin' soyadını kullanmamasıiçin mahkemeye başvurdu. OyuncuŞükran Ovalı'yla evli olan Caner Erkin'in soyadıyla anılmak istemediğini söyleyen Atalay, "Asılben onun soyadını kullanmakistemediğim için mahkemeyegittim" dedi. Bu arada ünlü sunucu, eski eşiyle adının geçtiği internetteki olumlu ve olumsuztüm haberleri de sildirmek için düğmeye bastı. Asena Atalay, bu hamlesi için de yaklaşık 40 bin TL ödeyecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.