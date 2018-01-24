Minnie&Katy

;
15 / 6
9 / 3
1 / -3
0 / -6
2 / -1
3 / 1
1 / -3
15 / 10
-2 / -7
5 / 3
10 / 2
5 / -1
3 / 0
10 / 3
0 / -2
1 / -1
5 / 1
2 / -1
0 / -4
3 / -4
4 / 1
3 / 0
2 / -2
0 / -2
8 / 1
8 / 2
4 / 2
3 / -4
6 / 1
5 / 0
0 / -4
0 / -3
8 / 1
7 / 5
2 / 0
1 / -2
9 / 5
7 / 0
3 / -4
4 / 2
8 / 4
9 / 4
2 / -1
2 / -1
-1 / -6
0 / -3
2 / -3
1 / -2
1 / -4
0 / -4
9 / 2
4 / 2
2 / 0
0 / -3
6 / 2
7 / 1
8 / 4
15 / 9
7 / 1
3 / 0
0 / -3
1 / -1
6 / 4
14 / 5
6 / 3
5 / 2
6 / 3
9 / 3
4 / 3
0 / -3
11 / 5
7 / 3
4 / 0
2 / 0
8 / 6
6 / 1
3 / -2
5 / -2
4 / 2
-4 / -6
4 / 2
Dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Minnie Mouse'un birçok şöhretin adının yazılı olduğu Hollywood Bulvarı'ndaki yerini alması, önceki gün Los Angeles'ta kutlandı.
Şarkıcı Katy Perry de Minnie Mouse kostümüyle etkinlikteydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.