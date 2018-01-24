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Minnie&Katy

Minnie&Katy
Dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Minnie Mouse'un birçok şöhretin adının yazılı olduğu Hollywood Bulvarı'ndaki yerini alması, önceki gün Los Angeles'ta kutlandı.


Şarkıcı Katy Perry de Minnie Mouse kostümüyle etkinlikteydi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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