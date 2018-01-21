Alışverişin kraliçesi

2017’de kraliyet ailelerine mensup kadınların moda alışverişi listesi çıkarıldı. Ürdün Kralı II. Abdullah’ın eşi Kraliçe Rania kıyafetlere en çok harcayan isim çıktı. İkinciliği ise Kate Middleton aldı
Dünyada kraliyet ailelerinin kadınları giyim kuşamları ile yakından takip ediliyor. Bu isimlerden bazıları ise moda ikonu olarak anılıyor. İngiliz basını da 2017'de kraliyet kadınlarının gardırop harcamalarını mercek altına aldı. Ürdün'den, İsveç'e, Birleşik Krallık'tan Fas'a kadar monarşik düzenin bulunduğu ülkelerde söz sahibi kadınların 2017 harcamaları incelendiğinde alışveriş kraliçesi Ürdün Kralı II. Abdullah'ın eşi Rania oldu. İlk beşe sırasıyla Cambridge düşesi Kate Middleton, Danimarka Prensesi Mary, Monaco Prenses Charlene ve İsveç Prensesi Victoria aldı. Dünyanın en şık kadınlarından Rania ve Charlene'nin sadece pahalı markalara yöneldiği görünürken diğer isimlerin sokak modası olarak tabir edilen markalara da yöneldiği görüldü.
1-ÜRDÜN KRALİÇESİ RANİA
2017 alışveriş değeri: 237 bin pound (1 milyon 259 bin TL) Yeni aldığı kıyafet sayısı: 191 Bir kıyafetinin ortalama fiyatı: Bin 322 pound (7 bin TL) En favori markaları: Alexander McQueen, Dior
2-CAMBRİDGE DÜŞESİ KATE MİDDLETON
2017 alışveriş değeri: 114 bin pound (700 bin TL) Yeni aldığı kıyafet sayısı: 106 Bir kıyafetinin ortalama fiyatı: Bin 209 pound (6 bin 400 TL) En favori markaları: Alexander McQueen, Erdem, Zara, Hobbs
3-DANİMARKA VELİAHT PRENSESİ MARY
2017 alışveriş değeri: 81 bin pound (470 bin TL) Yeni aldığı kıyafet sayısı: 174 Bir kıyafetinin ortalama fiyatı: 647 pound (3 bin 400 TL) En favori markaları: Hugo Boss, Max Mara, Massimo Dutti
4-MONACO PRENSESİ CHARLENE
2017 alışveriş değeri: 60 bin pound (325 bin TL) Yeni aldığı kıyafet sayısı: 56 Bir kıyafetinin ortalama fiyatı: 2 Bin pound (10 bin 800 TL) En favori markaları: Akris, Armani
5-İSVEÇVELİAHTPRENSESİ VİCTORİA
2017 alışveriş değeri: 45 bin pound (250 bin TL) Yeni aldığı kıyafet sayısı: 152 Bir kıyafetinin ortalama fiyatı: 346 pound (Bin 800 TL) En favori markaları: Max Mara, H&M, Filippa K
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