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Yerim seni Jaws

Yerim seni Jaws
Sunuculuktaki başarısı kadar balıkçılıkta da profesyonel olan Alp Kırşan, kural bozmadı. Ünlü sunucu, Survivor yarışması için Dominik'e gitmeden önce Bodrum'da balık avına çıktı. Dev boyuttaki sinaritle bu gurur pozunu veren Kırşan, "Balık var dediler geldik" dedi. 'ın bu karesine ise "Yakında jaws da yakalarsın" esprileri yapıldı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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