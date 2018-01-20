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kız

Kedi kız Sinem
Şimdilerde hiçbir projede yer almayıp daha çok kendine zaman ayıran Sinem Kobal, önceki gün yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yavru bir kediyi kucağına alıp böyle poz veren güzel oyuncunun, kedi gibi çekik gözleri için takipçileri "Kedi kız Sinem" yorumları yaptı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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