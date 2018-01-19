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Rejime mola!

Rejime mola!
Yeni filmi 'Muhteşem Showman' için dünyayı gezen Hugh Jackman, önceki gün Paris'te sağlıklı yaşama ara verdi. Sağlıklı beslenme sayesinde gençlere taş çıkartan 49 yaşındaki yıldız, Fransa'da pizza yemeden edemedi. Jackman, bu paylaşımına "Detoks da neymiş!" notu düştü.
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