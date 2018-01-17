Yemek için 50 Bin dolar teklif eden var

Oyuncu Filiz Taçbaş, genç meslektaşı İdris Nebi Taşkan'ın popülaritesini açığa çıkardı. Taçbaş, önceki akşam yakışıklı oyuncu ile Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekteydi. Çıkışta keyifli halleriyle dikkat çeken Taçbaş, "İdris'intelefonunu biraz kurcaladım.Neler var neler! Kızlar onu rahatbırakmıyor" diyerek bombayı patlattı.
Taçbaş, 21 yaşındaki oyuncuya özellikle Ortadoğulu hayranlarının mesaj yağdırdığını söyledi. Oyuncu "İdris'le yemek yemek için 50bin dolar teklif eden, Ferrari'siile fotoğraflarını atan kızlar var" diyerek de genç oyuncuya gelen şok teklifi gün yüzüne çıkardı.
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