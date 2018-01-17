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Yemek için 50 Bin dolar teklif eden var

’ın cep telefonunu karıştıran , bombayı patlattı. Oyuncu, kadın hayranlarının Taşkın’a yaptığı uçuk teklifleri deşifre etti

Yemek için 50 Bin dolar teklif eden var
Oyuncu Filiz Taçbaş, genç meslektaşı İdris Nebi Taşkan'ın popülaritesini açığa çıkardı. Taçbaş, önceki akşam yakışıklı oyuncu ile Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekteydi. Çıkışta keyifli halleriyle dikkat çeken Taçbaş, "İdris'in telefonunu biraz kurcaladım. Neler var neler! Kızlar onu rahat bırakmıyor" diyerek bombayı patlattı.


Taçbaş, 21 yaşındaki oyuncuya özellikle Ortadoğulu hayranlarının mesaj yağdırdığını söyledi. Oyuncu "İdris'le yemek yemek için 50 bin dolar teklif eden, Ferrari'si ile fotoğraflarını atan kızlar var" diyerek de genç oyuncuya gelen şok teklifi gün yüzüne çıkardı.



Halil ÇİLİNGİR
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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