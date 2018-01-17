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Gönlüm arındı

Gönlüm arındı
Yaklaşık 10 gündür Hindistan'daki Osho Center'da meditasyon kampında olan Elif Gönlüm, sosyal medyada da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Müzik ve dansın olduğu seanslarla ruhunu arındırıp kendini keşfeden Gönlüm, önceki gün de merkezin bahçesinde bu pozu verdi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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