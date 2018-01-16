Musti'nin eşinin doğum gününe özel yaptığı bu paylaşım da "9 yıllık evli çiftin yaşadığı sıkıntılar geride kalmış" dedirtti. Bu arada ünlü çift, geçtiğimiz günlerde de Musti'nin yaş gününde arkadaşlarıyla birlikte Londra'ya gitmişti...
Romantik musti
Emina Sandal’ın gönlünü almaya çalışan Musti, eşine yaş gününde ‘Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını’ dedi!
Musti'nin eşinin doğum gününe özel yaptığı bu paylaşım da "9 yıllık evli çiftin yaşadığı sıkıntılar geride kalmış" dedirtti. Bu arada ünlü çift, geçtiğimiz günlerde de Musti'nin yaş gününde arkadaşlarıyla birlikte Londra'ya gitmişti...
Etiketler: emina sandal , Mustafa Sandal , yaş günü , Londra
- 16 Ocak 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.