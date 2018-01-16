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Romantik musti

’ın gönlünü almaya çalışan Musti, eşine nde ‘Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını’ dedi!

Romantik musti
Emina Sandal'la evliliğindeki krizi atlatmaya çalışan Mustafa Sandal, eşinin doğum gününe özel paylaşım yaptı. Ünlü popçu, 36 yaşına giren Sırp şarkıcının fotoğrafını instagram'da paylaşıp altına da "İyi ki doğdun dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını" notu düştü.


Musti'nin eşinin doğum gününe özel yaptığı bu paylaşım da "9 yıllık evli çiftin yaşadığı sıkıntılar geride kalmış" dedirtti. Bu arada ünlü çift, geçtiğimiz günlerde de Musti'nin nde arkadaşlarıyla birlikte Londra'ya gitmişti...
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