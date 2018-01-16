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Begüm'ün yüzü güldü

Begümün yüzü güldü
Önceki akşam Zorlu PSM'de 'Binde Bir Gece Diyalogları' oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Begüm Kütük'e eşi Erdil Yaşaroğlu sürpriz yaptı.
Oyun sonrası eşini karşısında gören Kütük, çok mutlu oldu. Ünlü karikatürist, güzel oyuncuyla objektiflere böyle mutluluk pozu verdi.
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