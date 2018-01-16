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Assos’a kısa mola

Assos’a kısa mola
Eski manken ve oyuncu Atilla Saral, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale'nin Assos ilçesine taşınan Saral, "Arkadaşımın doğum gününe geldim, hemen geri dönmeyi planlıyorum" dedi.
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