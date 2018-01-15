Nikah baskısı

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ünlü şarkıcı Rober Hatemo, önceki akşam The Savoy Ottoman Palace'da hayranlarıyla buluştu. 43 yaşındaki şarkıcı, ailesinin kendisine evlenmesi için baskı yaptığını da itiraf etti.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Gazete
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