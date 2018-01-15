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Nikah baskısı

Nikah baskısı
ünlü şarkıcı Rober Hatemo, önceki akşam The Savoy Ottoman Palace'da hayranlarıyla buluştu. 43 yaşındaki şarkıcı, ailesinin kendisine evlenmesi için baskı yaptığını da itiraf etti.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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