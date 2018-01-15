Hızlı çevreci

Çevre konusunda yaptığı faaliyetler ve kurduğu vakıfla tanınan LeonardoDiCaprio, iş 'hız' konusuna gelince de kuralını bozmadı. Ünlü yıldız, OrlandoBloom ile çevreci otomobillerin yarıştığı 'Formula E' yarışları için Fas'a gitti. kendisi de elektrikli araç kullanan ve herkesi bu konuda teşvik eden Leonardo DiCaprio'nun destek verdiği 'Formula E'de seyirciler destekledikleri pilota özel aplikasyon sayesinde ekstra şarj süresi kazandırabiliyor.
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