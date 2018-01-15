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Hızlı çevreci

, Fas’ta Formula 1’in çevreci versiyonu olan ‘Formula E’ yarışını izledi

Hızlı çevreci
Çevre konusunda yaptığı faaliyetler ve kurduğu vakıfla tanınan Leonardo DiCaprio, iş 'hız' konusuna gelince de kuralını bozmadı. Ünlü yıldız, Orlando Bloom ile çevreci otomobillerin yarıştığı 'Formula E' yarışları için Fas'a gitti. kendisi de elektrikli araç kullanan ve herkesi bu konuda teşvik eden 'nun destek verdiği 'Formula E'de seyirciler destekledikleri pilota özel aplikasyon sayesinde ekstra şarj süresi kazandırabiliyor.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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