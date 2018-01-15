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taşı

’un önceki akşam fiyatı sorulunca ‘Günay’ı satın alır’ dediği tektaş yüzüğü için ‘Gök taşı gibi’ esprisi yapıldı!

Diva taşı
Gösterişli sahne kostümleri ve milyonluk takılarıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy, önceki akşam da kural bozmadı. Günay Restoran'da sahne alan , gecede Nur Yerlitaş imzalı tüylü bir kostüm giydi. Tektaşının parmağında olmadığını fark eden sanatçı, "Tektaşım, benim uğurum" dedi. Ersoy, dev tektaşın fiyatı sorulunca "Günay'ı satın alır" deyip sosyal medyada yüzük şov yapan ünlülere taşını attı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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