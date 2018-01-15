Gösterişli sahne kostümleri ve milyonluk takılarıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy, önceki akşam da kural bozmadı. Günay Restoran'da sahne alan Diva, gecede Nur Yerlitaş imzalı tüylü bir kostüm giydi. Tektaşının parmağında olmadığını fark eden sanatçı, "Tektaşım,benim uğurum" dedi. Ersoy, dev tektaşın fiyatı sorulunca "Günay'ısatınalır" deyip sosyal medyada yüzük şov yapan ünlülere taşını attı.
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