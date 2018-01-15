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Dersimiz mütevazılık

Birçok ünlü kayak tatili için yurt dışına giderken Yasemin ile , Kayseri’ye gitti. Ünlü çift, yine sosyetiklere mütevazılık dersi verdi...

Dersimiz mütevazılık
ANADOLU Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan ile eşi Yasemin Özilhan, tatil için buldukları her fırsatta soluğu yurt dışında alan ünlü isimlere örnek olmaya devam ediyor. 2016 yazında girişin 10 TL olduğu Marmara'daki Avşa Adası'nda tatil yaparak ünlü isimlere mütevazılık dersi veren ikili, yine yurt içini tercih etti. Magazin dünyasının ünlü isimleri İsviçre gibi dünyaca ünlü kayak merkezlerinde keyif çatarken Özilhan çifti ise Erciyes'e gitti. Kayseri'de karın tadını çıkaran , tatilini de instagram'da paylaştı. Yaklaşık 5 milyar dolarlık kişisel servetleriyle 'nin sayılı zenginleri arasında yer alan Özilhan Ailesi fertlerinin ekonomik tatili, "Tatillerini Türkiye'de yapıp ülkemize para kazandırmak yerine yurt dışına akın eden ünlülere örnek olsun" dedirtti. Bu arada Yasemin Özilhan, Kayseri'den yaptığı paylaşımın altına "Develi'nin cıvıklısı (kuşbaşılı pide), Kayseri'nin mantısı ve Erciyes'in güzelliği" notunu düşerek de adeta sosyal medyada şehrin reklamını yaptı. Yurt içi tatilleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunan ikiliye bu hareketlerinden dolayı takipçilerinden övgüler yağdı.


Günlük yaşamda da mütevazı halleriyle gönülleri fetheden Özilhan çifti, sosyetenin parmakla gösterilen isimlerinden.


2016'da Avşa Adası'ndaki tatille sosyal medyaya damgasını vuran çift, adaya da lüks tekneleriyle değil vapurla gitmişti.

Ebru KAZIKTAŞ
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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