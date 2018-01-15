Dersimiz mütevazılık

ANADOLU Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan ile eşi YaseminÖzilhan, tatil için buldukları her fırsatta soluğu yurt dışında alan ünlü isimlere örnek olmaya devam ediyor. 2016 yazında girişin 10 TL olduğuMarmara'daki Avşa Adası'nda tatil yaparak ünlü isimlere mütevazılık dersi veren ikili, yine yurt içini tercih etti. Magazin dünyasının ünlü isimleri İsviçre gibi dünyaca ünlü kayak merkezlerinde keyif çatarken Özilhan çifti ise Erciyes'e gitti. Kayseri'de karın tadını çıkaran Yasemin Özilhan, tatilini de instagram'da paylaştı. Yaklaşık 5 milyar dolarlıkkişisel servetleriyle Türkiye'nin sayılı zenginleri arasında yer alan Özilhan Ailesi fertlerinin ekonomik tatili, "TatilleriniTürkiye'de yapıp ülkemize parakazandırmak yerine yurt dışına akıneden ünlülere örnek olsun" dedirtti. Bu arada Yasemin Özilhan, Kayseri'den yaptığı paylaşımın altına "Develi'nincıvıklısı (kuşbaşılı pide), Kayseri'ninmantısı ve Erciyes'in güzelliği" notunu düşerek de adeta sosyal medyada şehrin reklamını yaptı. Yurt içi tatilleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunan ikiliye bu hareketlerinden dolayı takipçilerindenövgüler yağdı.
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