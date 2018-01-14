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Dion’dan ders aldı!

'de dil eğitimi alan , bir yandan da müzik kariyeri için çalışıyor. Tilki, önceki gün 'un konserine gidip sahnesini yakından inceledi

Dion’dan ders aldı!
Dil eğitimi için ABD'ye giden Aleyna Tilki, müzik kariyerini de ihmal etmiyor. 2017 yılına damgasını vuran genç popçu, önceki gün Celine Dion'un Las Vegas'taki konserini izledi. Tilki, hem eğlendi hem de dünyaca ünlü sanatçının sahnesini inceledi.


Genç popçu, konserden sonra ise dünyaca ünlü yapımcı Luca Pretolesi ile stüdyoya girdi. Tilki, yeteneği ve ses rengiyle Pretolesi'yi etkilemeyi başardı. Öyle ki yapımcı instagram'da Aleyna'dan "Çok havalı ve yetenekli" diye bahsetti.


49 yaşındaki Dion, sesi ve sahnesiyle herkesi büyülüyor.
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