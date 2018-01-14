Dion’dan ders aldı!

Dil eğitimi için ABD'yegiden Aleyna Tilki, müzikkariyerini de ihmal etmiyor.2017 yılına damgasını vurangenç popçu, önceki gün CelineDion'un Las Vegas'takikonserini izledi. Tilki, hemeğlendi hem de dünyaca ünlüsanatçının sahnesini inceledi.
Genç popçu, konserdensonra ise dünyaca ünlü yapımcıLuca Pretolesi ile stüdyoyagirdi. Tilki, yeteneği ve sesrengiyle Pretolesi'yi etkilemeyibaşardı. Öyle ki yapımcıinstagram'da Aleyna'dan "Çokhavalı ve yetenekli" diyebahsetti.
49 yaşındaki Dion, sesi ve sahnesiyle herkesi büyülüyor.
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