Karanlıktan aydınlığa

SON yıllarda birçok dünyaca ünlü yıldızın Müslüman olduğu konuşulur oldu. Lindsay Lohan ve Jean-Claude Van Damme derken şimdi de gençlerin gözdesi bir isim hakkında benzer haberler çıktı. 'Alacakaranlık' serisinde bir vampiri canlandırarak şöhreti tüm dünyaya yayılan Robert Pattinson'ınMüslüman olduğu iddiası, yabancı basında geniş bir şekilde yer buldu. Hatta iddialara göre İngiliz oyuncunun Müslüman ve İslamiyet hakkındaki sözleri, NewYork Times'a verdiği röportajdan çıkarıldı. İddiaya göre Robert Pattinson, yayınlanmayan o röportajda şunları söyledi: "2010'da Los Angeles'ta gezerkengördüğüm bir camiye girince hayatımdeğişti. Oradan çıkınca hemen İngilizcebir Kur'an-ı Kerim alıp okudum. Ancak iş yoğunluğum nedeniyle İslamiyet'le ilgili incelemelerim yarım kaldı. 1 sene sonra evimi değiştirirken kütüphanemde İslam dini hakkında kitaplar buldum ve hemen okudum. Müslümanlar'ın hoşgörüanlayışı, benim için tam anlamıyla biraydınlanma oldu. Bu konuyla ilgilidaha fazla konuşmam ise menajerimtarafından yasaklandı."
DÜNYANINEN SEVİLENVAMPİRİ!
Robert Pattinson, başrolünü Kristen Stewart'la paylaştığı 'Alacakaranlık' filmi ile bir anda dünyaca ünlü bir yıldız haline geldi. Dünya genelinde izlenme rekorları kıran filmde 31 yaşındaki aktör, insana aşık olan bir vampiri canlandırmıştı.
kalan karakter 1000
islam kardeşlik hoşgörü ,sevgi barındırır , şerefsiz abd nin dediği gibi terörist değildir ,abd dünyanın en yalancı en kalleş devletidir,
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.