 ;
Yol Durumu
  1. Geceliği 54 bin $
  2. Azur partisi

Karanlıktan aydınlığa

‘Alacakaranlık’ın vampiri , ‘İslam’daki hoşgörü anlayışı, benim dünyamı aydınlattı’ dedi. İngiliz aktörün bu sözleri, 'Birçok yıldız gibi Robert da mı Müslüman oldu?' yorumu yaptırdı

Karanlıktan aydınlığa
SON yıllarda birçok dünyaca ünlü yıldızın Müslüman olduğu konuşulur oldu. Lindsay Lohan ve Jean- Claude Van Damme derken şimdi de gençlerin gözdesi bir isim hakkında benzer haberler çıktı. 'Alacakaranlık' serisinde bir vampiri canlandırarak şöhreti tüm dünyaya yayılan Robert Pattinson'ın Müslüman olduğu iddiası, yabancı basında geniş bir şekilde yer buldu. Hatta iddialara göre İngiliz oyuncunun Müslüman ve İslamiyet hakkındaki sözleri, New York Times'a verdiği röportajdan çıkarıldı. İddiaya göre , yayınlanmayan o röportajda şunları söyledi: "2010'da Los Angeles'ta gezerken gördüğüm bir camiye girince hayatım değişti. Oradan çıkınca hemen İngilizce bir Kur'an-ı Kerim alıp okudum. Ancak iş yoğunluğum nedeniyle İslamiyet'le ilgili incelemelerim yarım kaldı. 1 sene sonra evimi değiştirirken kütüphanemde İslam dini hakkında kitaplar buldum ve hemen okudum. Müslümanlar'ın hoşgörü anlayışı, benim için tam anlamıyla bir aydınlanma oldu. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmam ise menajerim tarafından yasaklandı."


DÜNYANIN EN SEVİLEN VAMPİRİ!
Robert Pattinson, başrolünü Kristen Stewart'la paylaştığı 'Alacakaranlık' filmi ile bir anda dünyaca ünlü bir yıldız haline geldi. Dünya genelinde izlenme rekorları kıran filmde 31 yaşındaki aktör, insana aşık olan bir vampiri canlandırmıştı.


JANET JACKSON, 2012'DE MÜSLÜMAN OLDU


MODEL İMAN DA 'İMANA' GELMİŞTİ


LINDSAY LOHAN'IN KUR'AN OKUMASI OLAY YARATMIŞTI



Özge GÜRCAN
Etiketler: , ,
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
tevfik, tevfik,

islam kardeşlik hoşgörü ,sevgi barındırır , şerefsiz abd nin dediği gibi terörist değildir ,abd dünyanın en yalancı en kalleş devletidir,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2018 08:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar