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En duygulu tablo

“Antika” lakabıyla da bilinen ’un, ilk eşinin sattığı tabloyu ’nın evinde görünce çok duygulandığı ortaya çıktı

En duygulu tablo
Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi 'un ölümünün ardından ortaya çıkan hatıraları, sevenlerini duygulandırdı. Sanat eserlerine olan merakı yüzünden kimya öğretmeninin "Antika" adını verdiği Özkul'un, sık sık müzayedelere katıldığı ve parasının büyük bölümünü antikaya yatırdığı anlaşıldı. Özkul'un ilk eşinin sattığı bir tablo ile ilgili anısını, Erol Evgin anlattı: Merhum , evinde sanatçılara davet vermişti. Duvardaki tabloları hayranlıkla izliyorduk. Özkul "Sakıp Ağa, bende bir Sami Yetik tablosu vardı: Sarıkamış Bozgunu... Eski eşim satmış. O resim şimdi bende olsaydı bu güzel koleksiyona armağan ederdim" dedi. Sakıp Bey, Münir Ağabey'in elinden tuttu ve onu bir tablonun önüne götürdü. Sarıkamış Bozgunu tablosu bütün görkemiyle karşımızdaydı. Donup kalmıştık. Münir Ağabey'in gözlerinden birer damla yaş süzüldü. Büyülenmiş gibi resmi izledi. Eski bir dostu sever gibi tabloyu sevdi.


TABLONUN DEĞERİ 5 MİLYON LİRA
Münir Özkul'un gördüğünde ağladığı tabloyu, ilk eşinin 1980'li yıllarda bin 500 liraya sattığı ortaya çıktı. Bu eser Sabancı Müzesi'nde sergileniyor.
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