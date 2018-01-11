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Doğal çift

Doğal çift
Sosyetik çift Şebnem ile eşi Celal Çapa'nın Avustralya tatili sürüyor. Yeşille mavinin buluştuğu Byron'da çok güzel anılar biriktiren ikili, rotasını Cairns şehrine çevirdi. Ünlü çift, önceki gün de arkalarına yemyeşil çimenleri alarak çektirdikleri bu manzara fotoğrafıyla da Byron'a veda etti.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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