Buram buram Anadolu

Aralarında UmaThurman, Ben Affleck,David Beckham ve hattaKraliyet Ailesi üyelerinin de olduğubirçok isimden sonra dünyaca ünlümodacının malikanesinde de Türkrüzgarının estiği ortaya çıktı. 10yıl önce babası Türk, annesi İngilizolan Deniz Carolina Başbuğ ileevlenen Tommy Hilfiger, Türk aşığıolup çıktı. Yıllardır piyasaya sürdüğüürünlerini ülkemizde üreten ABD'limodacı, Türk eşinin etkisiyle ABD'deki30 milyon dolarlık malikanesinide Türkiye'den özel olarak seçtiğieşyalarla döşedi. Malikanenin birodasını 'şark köşesi' haline getirenHilfger çifti, bununla da kalmadı.Hemen hemen tüm odalarda antikyörük halıları ile Osmanlı motiflihalılar kullanan dünyaca ünlü çift,her yeri de İznik çinileriyle süsledi.Yemek takımında dahi çini terciheden Tommy Hilfiger ile Türk eşi,bir dekorasyon dergisine verdikleriröportajda şunları söyledi: "Türkiye'yeher gittiğimizde mutlaka evimiziçin özel parçalar alıyoruz. Hattabanyolarımızda da Türkiye'dengetirilen mermerler var."
DAMADINIZOLMAKTANGURURLUYUM'
Dünyada yok satan ürünlerinin büyük kısmını Türkiye'de üreten Tommy Hilfiger'ın ülkemizle tek bağı bu değil. Babası Türk olan 'Deniz Carolina Erbuğ' ile yıllardır evli olan ünlü modacı, geçtiğimiz yıllarda "Türkler'in damadı olduğum için gurur ve onur duyuyorum" demişti.
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yemek masası olmamış.yer sorası olmalı.yemek masası sırıtmış.olmamış.
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