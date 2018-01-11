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Buram buram Anadolu

Dünyaca ünlü modacı ’ın 10 yıllık Türk eşi , ’deki 30 milyon dolarlık malikanesini Türkiye’den eşyalarla döşedi

Buram buram Anadolu
Aralarında Uma Thurman, Ben Affleck, David Beckham ve hatta Kraliyet Ailesi üyelerinin de olduğu birçok isimden sonra dünyaca ünlü modacının malikanesinde de Türk rüzgarının estiği ortaya çıktı. 10 yıl önce babası Türk, annesi İngiliz olan Deniz Carolina Başbuğ ile evlenen Tommy Hilfiger, Türk aşığı olup çıktı. Yıllardır piyasaya sürdüğü ürünlerini ülkemizde üreten 'li modacı, Türk eşinin etkisiyle ABD'deki 30 milyon dolarlık malikanesini de Türkiye'den özel olarak seçtiği eşyalarla döşedi. Malikanenin bir odasını 'şark köşesi' haline getiren Hilfger çifti, bununla da kalmadı. Hemen hemen tüm odalarda antik yörük halıları ile Osmanlı motifli halılar kullanan dünyaca ünlü çift, her yeri de İznik çinileriyle süsledi. Yemek takımında dahi çini tercih eden ile Türk eşi, bir dekorasyon dergisine verdikleri röportajda şunları söyledi: "Türkiye'ye her gittiğimizde mutlaka evimiz için özel parçalar alıyoruz. Hatta banyolarımızda da Türkiye'den getirilen mermerler var."

​DAMADINIZ OLMAKTAN GURURLUYUM'
Dünyada yok satan ürünlerinin büyük kısmını Türkiye'de üreten Tommy Hilfiger'ın ülkemizle tek bağı bu değil. Babası Türk olan '' ile yıllardır evli olan ünlü modacı, geçtiğimiz yıllarda "Türkler'in damadı olduğum için gurur ve onur duyuyorum" demişti.


ŞARK KÖŞESİ


EL DOKUMA TÜRK HALISI


SOFRA VE DUVARLARDA İZNİK RÜZGARI



Özge GÜRCAN
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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maho maho

yemek masası olmamış.yer sorası olmalı.yemek masası sırıtmış.olmamış.

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cevapla 11.01.2018 09:56
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