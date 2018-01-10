Moda kurbanı

Dünyaca ünlü modacı Gianni Versace’nin 1997’de seri katil tarafından öldürülmesini konu alan dizi, aileyi isyan ettirdi. Başta Donatella Versace olmak üzere tüm aile, ‘Penelope Cruz gibi tüm oyuncular, yapımcı ve senaristi dava edeceğiz’ açıklaması yaptı...
Önümüzdeki günlerde ekrana gelecek ve ünlü modacı GianniVersace'nin 1997 yılında serikatil Andrew Cunanan tarafından öldürülmesini konu alan dizi, şimdiden olay yarattı. Oyuncu kadrosunda Darren Criss, Penelope Cruz,Edgar Ramirez ve Ricky Martin gibi yıldızların olduğu 'The Assassinationof Gianni Versace: American CrimeStory', moda ve sinema sektörünü karşı karşıya getirdi.
'HAYAL ÜRÜNÜ'
Kanlı bir cinayete kurban giden Gianni Versace'nin kız kardeşiDonatella başta olmak üzere tüm aile, diziye tepki gösterdi. Dizide kendisini canlandıran PenelopeCruz başta olmak üzere tüm oyuncuları 'yalancılıkla'suçlayan Donatella Versace, yapımcıdan senariste kadar dizide imzasıolan herkese milyonlarca dolarlıkdava açacağını açıkladı. Versace Ailesi'nin diğer üyeleri de yaptıkları yazılı açıklamada şunları söyledi: "Bizedanışılmadan, gerçeklerden uzakbir şekilde yayına girecek bu dizi,tamamen hayal ürünüdür."
'ZEVKLE ÖLDÜRDÜM...'
Bu arada 1946'da İtalya'da dünyaya gelen Gianni Versace, 1969 doğumlu Andrew Phillip Cunanan tarafından 1997'de öldürüldü. Versace'ye nefretle karışık bir sevgi besleyen Cunanan, 4 Temmuz 1997 sabahı ünlü moda devini 35 milyon dolarlık malikanesininönünde öldürdü. Suç bilimcilere göre yaşasaydı "Gianni'yi doyumsuz birzevkle öldürdüm. Çünkü o benimistediğim ama hiçbir zaman eldeedemeyeceğim her şeye sahipti" diyeceği tahmin edilen seri katilin Versace'yi öldürdükten kısa bir süre sonra intihar ettiği açıklandı. Ancak bazı komplo teoricileri, Andrew PhillipCunanan'ın sürekli kılık değiştirerek hayatını sürdürdüğünü iddia ediyor...