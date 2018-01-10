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Moda kurbanı

Dünyaca ünlü modacı ’nin 1997’de seri katil tarafından öldürülmesini konu alan dizi, aileyi isyan ettirdi. Başta olmak üzere tüm aile, ‘ gibi tüm oyuncular, yapımcı ve senaristi dava edeceğiz’ açıklaması yaptı...

Moda kurbanı
Önümüzdeki günlerde ekrana gelecek ve ünlü modacı Gianni Versace'nin 1997 yılında seri katil Andrew Cunanan tarafından öldürülmesini konu alan dizi, şimdiden olay yarattı. Oyuncu kadrosunda Darren Criss, Penelope Cruz, Edgar Ramirez ve Ricky Martin gibi yıldızların olduğu 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', moda ve sinema sektörünü karşı karşıya getirdi.


'HAYAL ÜRÜNÜ'
Kanlı bir cinayete kurban giden Gianni Versace'nin kız kardeşi Donatella başta olmak üzere tüm aile, diziye tepki gösterdi. Dizide kendisini canlandıran Penelope Cruz başta olmak üzere tüm oyuncuları 'yalancılıkla' suçlayan , yapımcıdan senariste kadar dizide imzası olan herkese milyonlarca dolarlık dava açacağını açıkladı. Versace Ailesi'nin diğer üyeleri de yaptıkları yazılı açıklamada şunları söyledi: "Bize danışılmadan, gerçeklerden uzak bir şekilde yayına girecek bu dizi, tamamen hayal ürünüdür."


'ZEVKLE ÖLDÜRDÜM...'
Bu arada 1946'da İtalya'da dünyaya gelen , 1969 doğumlu Andrew Phillip Cunanan tarafından 1997'de öldürüldü. Versace'ye nefretle karışık bir sevgi besleyen Cunanan, 4 Temmuz 1997 sabahı ünlü moda devini 35 milyon dolarlık malikanesinin önünde öldürdü. Suç bilimcilere göre yaşasaydı "Gianni'yi doyumsuz bir zevkle öldürdüm. Çünkü o benim istediğim ama hiçbir zaman elde edemeyeceğim her şeye sahipti" diyeceği tahmin edilen seri katilin Versace'yi öldürdükten kısa bir süre sonra intihar ettiği açıklandı. Ancak bazı komplo teoricileri, Andrew Phillip Cunanan'ın sürekli kılık değiştirerek hayatını sürdürdüğünü iddia ediyor...



Özge GÜRCAN
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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