'Sıfır Tolerans' şarkısının klibinin RTÜK tarafından müstehcen bulunmasıyla şok yaşayan Hadise'yi doğum yeri olan Belçika sevindirdi. Seksi popçu, Fransız manken AurelienMuller ile kamera karşısına geçtiği klibine gösterilen ilgiyi önceki gün instagram'da paylaştı. Geçtiğimiz gün "Birkadın olarak özgürce sanatımıyapacağım" diyen Hadise, paylaşımıyla da klibinin Belçika'da 6 Ocak tarihinde gününen çok izlenen 2. klibiolduğunu duyurdu. Sanatçıya tebrik mesajları yağdı.
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