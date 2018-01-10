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Belkçika'da '' çıktı

Olay şarkısı ‘’, ’nin yüzünü güldürdü. Şarkının klibi ’da en çok izlenen 2. klip oldu

Belkçikada hadise çıktı
'Sıfır Tolerans' şarkısının klibinin RTÜK tarafından müstehcen bulunmasıyla şok yaşayan Hadise'yi doğum yeri olan Belçika sevindirdi. Seksi popçu, Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçtiği klibine gösterilen ilgiyi önceki gün instagram'da paylaştı.
Geçtiğimiz gün "Bir kadın olarak özgürce sanatımı yapacağım" diyen Hadise, paylaşımıyla da klibinin 'da 6 Ocak tarihinde günün en çok izlenen 2. klibi olduğunu duyurdu. Sanatçıya tebrik mesajları yağdı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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