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sultanı

Kilyos sultanı
Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün Kilyos'taydı. Güzel havayı fırsat bilen 72 yaşındaki usta oyuncu, yapımcı kızı Yağmur Ünal'la deniz kıyısında baş başa yemek yedi. Ünlü sanatçı, bu keyifli anı da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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