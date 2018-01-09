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Son şarkısında ‘Elhamdülillah’ diyen rapçi , Katolik Topluluğu’nun tepkisini çekti. ile eşi, artık derneğin hiçbir törenine katılamayacak

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'li rapçi , 'Family Faud' şarkısıyla olay yarattı. Eşi Beyonce ile yıllar önce İlluminati tarikatina üye olduklarını açıklayan, geçtiğimiz yıl ise ikizlerine 'Rumi' ile 'Sir' ismini koyan rapçinin olay yaratan şarkısında "Allah'a şükürler olsun' anlamına gelen 'Elhamdülillah' demesi Catolic League topluluğunun tepkisini çekti.
İkiliyi topluluktan aforoz ettiğini açıklayan , her yıl düzenledikleri ABD bağımsız sinemasının en büyük destekçilerinden biri olan Sundance Film Festivali'ne de ikilinin davet edilmeyeceğini açıkladı.
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