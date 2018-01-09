ABD'li rapçi Jay Z, 'Family Faud' şarkısıyla olay yarattı. Eşi Beyonce ile yıllar önce İlluminati tarikatina üye olduklarını açıklayan, geçtiğimiz yıl ise ikizlerine 'Rumi' ile 'Sir' ismini koyan rapçinin olay yaratan şarkısında "Allah'a şükürler olsun' anlamına gelen 'Elhamdülillah' demesi CatolicLeague topluluğunun tepkisini çekti. İkiliyi topluluktan aforozettiğini açıklayan Catolic League, her yıl düzenledikleri ABDbağımsız sinemasının en büyük destekçilerinden biri olan SundanceFilm Festivali'ne de ikilinin davet edilmeyeceğini açıkladı.
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